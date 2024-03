"On fait quelque chose d'intermédiaire": à quoi vont ressembler les magasins Match et Smatch repris par Colruyt?

Le groupe Colruyt a annoncé le début de l'intégration et la transformation de 49 magasins Match et Smatch en Belgique. 38 d'entre eux fermeront leurs portes pour devenir des Comarkt ou des Comarché. Concrètement, à quoi les consommateurs doivent-ils s'attendre?

Fin septembre, le groupe Louis Delhaize annonçait la cession de 57 magasins Match et Smatch à Colruyt. Ces enseignes vont dans un premier temps être converties temporairement sous la bannière "Comarché" (ou "Comarkt" en Flandre). "On commence aujourd'hui, mais on fait ça en vagues de 6 semaines", précise Christophe Dehandschutter, directeur responsable. Les premiers magasins ouvriront Comarché ouvriront dès lundi prochain.

Concrètement, ces magasins vendront les produits Boni, comme les autres enseignes du groupe, mais ils ne peuvent pas vraiment s'appeler Colruyt étant donné qu'à l'ouverture, ils n'auront pas toutes les caractéristiques de ces grandes surfaces: "Il n'y a pas les caisses Colruyt, il n'y a pas de chambre froide. Il y a toutes ces choses qui sont vraiment liées à notre enseigne et qui ne sont pas encore là. C'est pour ça qu'on fait quelque chose d'intermédiaire."