La tête dans les étoiles: pourquoi le lancement de la nouvelle fusée Ariane 6 est-il si exceptionnel?

Le premier lancement de la nouvelle fusée Ariane 6 se faisait attendre. La faute, notamment, à des problèmes techniques. "Ce sont des aléas évidemment d'un tout nouveau lanceur", répond Pierre-Emmanuel Paulis. Mais ce n'est pas la seule raison : "Il ne faut pas oublier non plus qu'on est en Europe, il y a des tas de pays à mettre d'accord, qui n'ont pas nécessairement les mêmes façons de travailler, les mêmes procédures. Ce n'est pas comme aux États-Unis, où la culture est la même partout, de Californie à Floride. Non, ici, on est une agence, on regroupe des pays différents et donc il faut pouvoir s'accorder, les industries doivent être d'accord, etc. Tout ça, ça fait partie du jeu et c'est normal pour l'Agence spatiale européenne", justifie le spécialiste.

Le dernier lancement d'Ariane 5 avait lieu le 5 juillet 2023. Depuis, l'Agence Spatiale Européenne n'avait plus envoyé de fusées dans l'espace. Le lancement d'Ariane 6, prévu ce mardi 9 juillet est donc particulièrement attendu.