10 ans après le meurtre de Virginie Denis, son père attend toujours des réponses

Virginie Denis a été tuée à l'âge de 27 ans, le 7 février 2014 à Anderlues. Alors qu'elle se rendait à son stage d'infirmière, elle a reçu 32 coups de couteau. C'est son père, Marc Denis, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Pour ce père de famille, l'enquête est au point mort. Malgré une trace d'ADN retrouvée sur l'arme du crime, l'auteur des faits n'a pas encore été identifié. 10 ans après les faits, où en est l'enquête ?

Virginie Denis était une jeune maman, gentille et souriante, jusqu'au jour où tout a basculé. Le matin du 7 février 2014, elle embrasse sa petite fille Héloise âgée d'à peine 4 ans, avant de se rendre à son stage d'infirmière à l'hôpital de Jolimont.

Il y a deux ans, lorsque l'une de nos équipes a interrogé l'inspecteur en charge de cette affaire, celui-ci assurait que l'enquête était toujours en cours malgré les difficultés météorologiques rencontrées sur la scène de crime. Le père de Virginie reste toutefois dans l'incompréhension. Une trace ADN a été retrouvée sur le lieu du crime, mais elle n'a pas permis à la police de faire changer les choses : "Quand elle s'est fait assassiner, ils ont retrouvé le couteau de la personne et son ADN, qui est de sexe masculin. Mais l'ADN ne se trouvait pas dans leurs banques de données" explique Marc.

C'est dans cette ruelle que Virginie se fera poignarder. Son corps sera lardé de plusieurs coups de couteaux. À ce jour, personne ne connaît le mobile du meurtre. L'affaire Virginie Denis continue d'être un mystère. 10 ans plus tard, son père attend toujours des réponses.

Mais aujourd'hui qu'en est-il ? L'enquête est-elle toujours en cours ? 10 ans après, la police de Charleroi a-t-elle des nouvelles pistes ?

Enquête en stand-by

Malheureusement, depuis 10 ans, rien n'a changé et le temps n'est pas le meilleur allié de la police fédérale. Au fil des ans, les souvenirs s'estompent.

Contrairement à ce que la famille de la victime peut penser, l'enquête suit toujours son cours. Selon nos informations, des devoirs d'enquête sont réalisés en fonction des informations et des témoignages que la police reçoit. Mais pour l'instant, après de nombreuses vérifications, ces données n'apportent pas les résultats escomptés.

Depuis que l'ADN a été analysé, l'attente perdure. La trace laissée a été comparée aux banques de données, mais elle n'a toujours pas pu être rattachée à un suspect. Actuellement, seuls les témoignages permettraient de faire avancer les choses. Mais l'enquête se poursuit. Les gens continuent de contacter la police, 10 ans plus tard. Ces quelques informations permettent aux policiers de réactiver l'affaire et d'informer le parquet. Selon nos sources, tant que le juge d'instruction n'aura pas décidé du non-lieu de l'affaire et qu'il y aura encore des éléments exploitables, l'enquête continuera.