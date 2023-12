Benoit achète un donut industriel et l'oublie des semaines dans son armoire: il le retrouve dans un état "inquiétant"

Il y un peu plus d’un mois, Benoit nous contacte via le bouton orange Alertez-Nous. À l’époque, cet habitant d’Eghezée retrouve dans son placard un donut qu’il avait décongelé 15 jours auparavant et qui n’avait pas bougé d’un poil, ce qui avait provoqué son étonnement. "Il est resté à température ambiante, et pas une trace de moisissure, il a toujours la même allure. Vous imaginez la quantité chimique que l’on nous fait manger là-dedans ?", demande-t-il. Intrigués par l’objet de ce message, nous tentons l’expérience de notre côté.

(c) Alertez-nous : le donut de Benoit, laissé plus de 15 jours à l'air libre Un mois plus tard, le verdict tombe : deux donuts industriels achetés dans un grand supermarché, laissés à température ambiante, sont quasiment intacts, seulement un tout petit peu plus dur. "Cela doit être dangereux"

À la suite de notre expérience, nous rencontrons Benoit près d’un supermarché. Pour lui, ce résultat pose problème. "Ils ont l’air parfait alors qu’ils n’ont pas été conservés de la meilleure des manières. Cela devrait être un peu moisi, mais ça ne bouge pas. Personnellement, ça me pose questions de ce qu’on nous fait manger dans ce genre de produits". Suspicieux, Benoit préfère donc se méfier de ce genre d’aliment. "Cela peut être dangereux pour les enfants, qui sait ? C’est inquiétant à long terme, on mange de plus en plus de chose du genre, on privilégie la quantité à la qualité et voilà le résultat. En tout cas, ça ne donne plus vraiment envie d’en manger". Industriels vs artisanaux : quelles différences ?

Afin de comparer ces donuts industriels, nous sommes allés à la rencontre d’un boulanger qui prépare ses donuts à la main et nous lui avons présenté nos donuts vieux d’un mois. "Ils sont encore jolis, ce sont typiquement des donuts de supermarché, ça ne m’étonne malheureusement pas", dit-il. En lisant d’un peu plus près la liste des ingrédients, son étonnement reste le même. "Beaucoup de conservateurs, d’émulsifiants, d’arômes, d’agents de traitement… Cela explique pourquoi cela tient aussi longtemps", explique-t-il avant de tomber sur une ligne interpellante : "Il est noté que cela pourrait contenir de la moutarde et des traces de céleri… bizarre", rigole-t-il. Parce que dans la boulangerie de Laurent, la liste des ingrédients est beaucoup plus courte : eau, farine, lait, œuf, sucre, sel et beurre, le tout cuit dans de l'huile végétale. "La forme change beaucoup aussi, les artisanaux sont plus gros, plus consistants et moins réguliers. Là, ce sont tous les mêmes". Laurent prévient : si vous achetez l’un de ses donuts, n’attendez sûrement pas un mois pour le manger. "Quand il est fait maison, on peut encore le manger le lendemain, mais n’attendez pas beaucoup plus longtemps… Dans un mois, les miens seront verts !" "Tout est contrôlé" Boulanger, Laurent n’est donc pas médecin. Pour ce qui est des éventuels risques pour la santé, nous rencontrons la porte-parole de l’AFSCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Il y a une limite autorisée Comme pour le boulanger, nous soumettons la liste d’ingrédients du donut industriel. "La liste est longue", réagit Aline Van den broeck, porte-parole. Malgré le nombre impressionnant d’additifs, elle se veut cependant rassurante. "Les industriels contiennent très peu d’eau, et ce sont souvent les aliments qui contiennent plus d’eau qui se détériorent vite, car il y aura plus de micro-organismes qui pourront se développer. Il n’y a donc pas de moisissures, car il n’y que très peu d’eau", décrit-elle. Il reste cependant à déterminer si les nombreux additifs présents dans la recette du donut ne sont pas dangereux pour la santé comme le pense Benoit. "Il n’y a que des additifs autorisés", affirme la porte-parole. "Il y a cependant des règles, le fabricant ne peut pas en mettre plus que la limite autorisée, des contrôles sont fait chaque année pour vérifier cela". Des contrôles qui sont plutôt rassurants si l’on en croit les chiffres. L’année dernière, 1.400 produits ont été analysés avec un taux de 96.7% de conformité. "De plus, le consommateur sait ce qu’il mange puisque la liste d’ingrédients est obligatoirement présente sur le paquet. Il n’y a donc aucun risque pour la santé si les limites sont bien respectées", conclut-elle. Manger un donut industriel ne vous tuera donc pas, mais essayez de ne pas attendre un mois, ou plus, avant de le déguster.