Des animaux de compagnie sur les sites de petites annonces: "Est-ce bien normal ?"

En se baladant sur le site de petites annonces "2ememain", Christine découvre des publications de vente d’animaux de compagnie. Surprise, elle nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

Chiens, chats et autres animaux de compagnie peuvent-ils encore être vendus sur les sites de petites annonces ? C’est la question que se pose Christine, une utilisatrice du site "2ememain" : "J’ai constaté pas mal d'annonces d'animaux à vendre. N'est-ce pas interdit selon la loi du 1er juin 2020 ? Ayant signalé l'annonce, le site n'y voyait aucune infraction... Est-ce normal ?", se demande Christine via le bouton orange "Alertez-nous".

Des règles différentes

Le bien-être animal est une matière gérée par les régions. En Belgique, les règles sont différentes en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Dans le sud du pays, la réglementation est simple : vendre des animaux de compagnie sur un site de seconde main, comme "2ememain", est tout simplement interdit. En effet, en Wallonie, les commerces d'animaux doivent se faire agréer pour pouvoir exercer leur activité. Le Service public wallon précise : "Lorsqu’elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité dans le but de commercialiser ou de donner un animal est permise uniquement dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu". Par site internet revue spécialisée de la Région Wallonne entend "Une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d’animaux ou de biens et services qui s’y rapportent directement".