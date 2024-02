Héléna se dit victime de discrimination au logement à cause de ses revenus: "La conversation se termine rapidement quand je parle du CPAS"

Partager:

Héléna, une habitante de Morlanwelz (en province de Hainaut), éprouve des difficultés à trouver une nouvelle maison à louer. La mère de famille estime être victime de discrimination au logement sur la base du critère de la fortune. L'Hainuyère perçoit des indemnités de la part du CPAS, et selon elle, les agences immobilières mettent rapidement son dossier de côté quand elle aborde sa situation financière. D'où cette question: les agences immobilières et les propriétaires discriminent-ils régulièrement? Mère de deux enfants, Héléna perçoit une aide financière du CPAS accompagnée d'une pension de veuve. Depuis 9 ans, elle loue une habitation qui sera vendue d'ici quelques mois. Elle cherche ainsi un nouveau toit.

"J’ai actuellement un loyer assez élevé (quelque 900 euros) que j’ai réussi à assumer depuis toutes ces années. Tout s’est toujours très bien passé", confie-t-elle. "J’ai reçu une lettre de recommandation de la part des propriétaires, et je suis à présent à la recherche d’une maison pour le mois d’août." Des recherches qui ont généré chez elle quelques frustrations ces derniers temps. Héléna se dit victime de discrimination de la part des agences immobilières et des propriétaires, à cause de ses revenus mensuels. "Je dois prévenir que je touche une aide du CPAS, et dès que je parle de cela, j’ai l’impression d’être mise de côté. La conversation se termine assez rapidement", assure-t-elle. "J’ai téléphoné pour des dizaines d’offres, et on m’a répondu 'non pour le CPAS'. J’ai par ailleurs des allocations familiales élevées et on me dit qu’elles ne sont pas comptabilisées dans les revenus. Donc finalement, dans mon revenu, ne compte que ma pension de veuve. Souvent, je suis mise de côté rien que pour ça. Pourtant, je peux actuellement assumer un loyer à 900 euros. C’est incroyable."

Après avoir vécu ces expériences, Héléna raconte s'être également mise à la recherche de maisons à louer sur les réseaux sociaux. "Je me suis mise à chercher des propriétaires privés sur Facebook, qui pourraient comprendre ma situation. Il y a des groupes de personnes qui cherchent 'avec CPAS autorisé'", dit-elle. "Les agences me disent qu’ils font un tri car ils reçoivent beaucoup de coups de fil. Je peux comprendre qu’ils aient peur, mais ça n’empêche pas de pouvoir rencontrer les gens et de savoir à qui on a affaire." Le critère 'fortune' est davantage présent en Wallonie