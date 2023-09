Inquiet pour sa santé, Vincent s’interroge sur une pratique récurrente dans nos friteries : "Nous devrions avoir le choix"

Vincent nous a envoyé une alerte via le bouton orange Alertez-nous. Ce dernier était interpellé par nos friteries et surtout par le manque de choix dans celle-ci. Elles sont nombreuses à mettre d’avance du sel sur les frites. Une pratique qu'il questionne.

Un de nos lecteurs s’interroge : "Nous sommes informés que l’excès de sel est dangereux pour la santé, pourquoi nos fast-foods comme Quick ou Mac Donald ou certaines friteries le mettent d’office sur les frites alors ?".

Le sel, aussi appelé NaCl, cause de nombreuses morts chaque année. Pourtant, nombreux sont les restaurants et commerces qui continuent à saler les aliments. Et surtout, les frites belges.