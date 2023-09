Reprise de Match et Smatch par Colruyt: comment expliquer les mutations qui touchent le secteur de la grande distribution ?

En novembre 2022, Intermarché a racheté Mestdagh. Quelques mois plus tard, en mars 2023, c’est le choc chez Delhaize qui souhaite franchiser l’ensemble de ses 128 supermarchés. Vendredi, Colruyt annonce reprendre 57 magasins du groupe Match et Smatch. Et la liste pourrait encore être longue.

Vendredi, on apprenait la reprise par Colruyt de 57 magasins Match et Smatch. Plus de 600 emplois sont menacés. Comment expliquer les mutations qui touchent le secteur de la grande distribution ?

En Belgique, le coût du personnel est 25 à 30% plus élevé que dans les pays voisins. A cela, s’ajoute la taxe sur les déchets et les charges sociales.

Cela fait 5 ans que les experts prédisent la situation. Mais il n’est pas trop tard. Ils y voient une opportunité pour repenser notre consommation de demain.

"Il faut avoir des réseaux de production et de redistribution qui soient beaucou plus proches, beaucoup plus locales. Avec une revalorisation de la consommation alimentaire par exemple. Arrêter de faire des promotions 1+1, 1+2, 1+3... le consommateur ne comprend plus rien. Aujourd'hui, le consommateur est perdu en matière de consommation. La grande distribution l'est aussi, et une partie des fournisseurs aussi", estime Pierre-Alexandre Biliet, économiste et CEO de Gondola (magazine spécialisé dans le retail).