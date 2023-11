Les problèmes continuent à Punta Cana, 89 passagers en escale vers la Jamaïque n'en peuvent plus: "J'ai perdu 5 jours de voyage"

Nunzia fait partie des 89 passagers toujours bloqués à Punta Cana. Elle devait passer deux semaines de vacances en Jamaïque, finalement, elle est balancée entre l'hôtel et l'aéroport depuis 5 jours.

Nunzia, habitante de Charleroi, devait passer deux semaines en Jamaïque. Elle a atterri jeudi à Punta Cana pour son escale. Elle était dans l'avion qui est tombé en panne : "quand on est arrivés, l'avion a fait un mauvais atterrissage. Il y avait de la fumée, les pompiers sont arrivés. Ils ont dit qu'il y avait une panne", nous explique-t-elle.

Ce matin, nous vous parlions de passagers de la compagnie TUI qui devaient rentrer à Bruxelles de Punta Cana , en République Dominicaine. À cause d'une panne d'avion, ils étaient 300 passagers à être bloqués depuis jeudi sur place. S'ils ont finalement pu rentrer à Bruxelles ce lundi, d'autres passagers ne sont pas encore sortis d'affaire.

À l'aéroport, Nunzia et 89 passagers sont restés "jusqu'au soir" espérant pouvoir prendre un avion et arriver en Jamaïque. Aucun avion n'a été trouvé. Les passagers ont donc été logés dans un hôtel.

Orlane, son mari et son fils, voyageurs français, étaient dans le même avion. "On a attendu jusqu'à minuit. Ils ont annoncé qu'ils nous logeaient dans un resort. Donc, au début, on l'a pas mal pris"

Le lendemain, les passagers ont reçu la bonne nouvelle : des pièces de rechange sont acheminées à Punta Cana afin de réparer l'avion. Les voyageurs ont été emmenés à l'aéroport. Malheureusement, ces pièces ne suffisent pas. Plusieurs jours d'affilés, les voyageurs se sont retrouvés à l'aéroport, espérant pouvoir prendre leur vol, sans succès. "Jusqu'à présent, on était très solidaires. On était fâchés, mais on suivait le mouvement. Les gens le prenaient avec philosophie", admet Orlane. Ce dimanche, la tension est montée d'un cran.