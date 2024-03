"On ne peut pas faire confiance aux étiquettes": Daniel, témoin de faux produits belges dans un supermarché

Partager:

Des indications mensongères sur certaines denrées vendues en magasins ? C’est le sujet qui fâche Daniel, un sexagénaire originaire de Gouvy, au cœur de la province du Luxembourg. Récemment, le senior a constaté que la provenance des légumes qu'il a achetés avait été falsifiée. Comment le consommateur peut-il s’assurer de l'origine exacte de ses aliments ?

Des tomates, des carottes ou encore des fraises. Des produits que le Gouvion et sa femme cultivent de leurs mains dans leur modeste potager. Une façon pour eux de se nourrir de manière locale, écologique et sans se ruiner. « Mon épouse est passionnée par le jardinage. Ensemble, nous arrivons à faire pousser des fruits et légumes sans ajout chimique. Nous n’achetons que des produits d’appoint, car on ne peut pas encore se passer tout », explique-t-il. À lire aussi "Interdire la vente à perte" et "plein" d'autres mesures: que faut-il attendre de la réunion task force alimentation? À l’occasion d’une rare virée au supermarché de son village, le couple assiste à une étrange scène. Au rayon légumes, ils aperçoivent un panneau indiquant des tomates belges...en plein février. La pancarte les étonne. En scrutant le contenu de la caisse, les marchandises présentent un autocollant « originaires d'Espagne ». Interpellé par Daniel et sa conjointe, le responsable du rayon sort alors, sur le ton de l’humour, une autre étiquette de sa poche pour la surcoller sur la précédente. « "Voilà, c'est belge, maintenant !", nous a-t-il lancé sans vraiment prendre conscience de son geste », raconte le Luxembourgeois.

« Un travail d’information et de conscientisation » La situation interpelle Daniel. Féru de produits locaux et de circuit-court, il tient avant tout à ne pas pointer l’employé de cette grande surface du doigt. « Si le dernier maillon de la chaîne ne respecte pas les règles, c’est que la tête de la distribution n’a pas su faire percoler correctement son message à ses intermédiaires. Ce travail d’information et de conscientisation du personnel coûte plus cher qu’un simple slogan publicitaire », détaille l'homme originaire de Gouvy. À lire aussi 26 millions sont abattus chaque mois: voici l'animal le plus tué en Belgique pour l'alimentation Des règles strictes

Les étiquettes fallacieuses peupleraient-elles nos supérettes ? Une affirmation que tient à nuancer Tests-Achats. Pour sa porte-parole Lisa Mailleux, les renseignements présents sur les denrées respectent dans la majorité des cas la législation en la matière : « Normalement, le consommateur peut s'y fier. Il semble plutôt exceptionnel de rencontrer de tels problèmes ». À lire aussi "Manger ici, ça faisait partie du tout": très émus, les Carolos disent adieu à l'institution Robert la Frite Si certaines peuvent paraître surchargées d’informations et peu lisibles, précisons qu'elles ne sont pas créées au bon vouloir des marques de distribution alimentaire. En Belgique, ces règles demeurent régies par un Règlement européen extrêmement précis. La législation en vigueur dans les pays de l'Union va jusqu'à fixer l'utilisation des images ou symboles sur les étiquettes. Pas question d'ajouter un drapeau belge ou le Manneken Pis national sur une pièce de viande étrangère par exemple, car cela induirait en erreur l'acheteur. Un cas clair de fraude