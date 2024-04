Netflix ne sera plus accessible sur de nombreux téléviseurs: "Je trouve ça inadmissible"

Partager:

La firme américaine déploie actuellement une nouvelle mise à jour pour son application. Malheureusement, la nouvelle version ne sera plus accessible à partir de certaines télévisions intelligentes, dites Smart TV, plus anciennes, à cause d'une faille de sécurité. La phase de déploiement devrait durer encore plusieurs mois.

Angélique a son petit rituel : pratiquement tous les jours, elle regarde Netflix en famille. Malheureusement, l'accès à ses séries préférées a été coupé du jour au lendemain. En ouvrant l'application, ce message s'affiche : "Netflix n'est plus disponible sur cet appareil. Consultez la liste des appareils compatibles sur netflix.com/compatibledevices". C'est incompréhensible ! "On est resté un peu scotché. On pensait que c'était un bug parce que sur mon téléphone, ça fonctionnait toujours. Nous avions acheté une superbe télévision avec une superbe qualité d'image à plus de 2000 €", regrette Angélique. La Namuroise se rappelle que l'application s'était mise à jour peu avant le début des soucis. "Pourquoi avoir fait cette mise à jour pour rendre incompatible ? C'est incompréhensible !", s'exclame-t-elle. À lire aussi De films étudiants à la série Netflix "Berlin": voici l'incroyable destin de l'acteur belge, Julien Paschal

La mère de famille décide de contacter le service client qui est sans équivoque : "Votre télévision n'est plus compatible". Frustrée, Angélique regrette de ne pas avoir été prévenue, mais encore plus les solutions qui lui sont proposées : "On m'a répondu que si je n'étais pas satisfaite, je pouvais arrêter l'abonnement". Mise à jour de sécurité Nous avons contacté Netflix qui reconnaît avoir mis fin à la prise en charge de certains appareils : "Ces appareils sont plus anciens et donc plus susceptibles de présenter des risques de sécurité pour les membres". En effet, la firme n'a considéré qu'il était important de prévenir ses utilisateurs au préalable : "Netflix a informé les membres concernés via un message intégré au service". Appareils vulnérables

Les appareils concernés sont en fait ceux qui prennent en charge le système de sécurité SSLv3, un protocole de communication plus ancien. "Du point de vue de la cybersécurité, c'est assez normal", explique Axel Legay, professeur en cybersécurité à l'UCLouvain. "Si le protocole SSL est trop vulnérable, les constructeurs de téléviseurs doivent faire des mise à jour de leurs appareils, sinon les applications qui sont dessus peuvent être attaquées", ajoute-t-il. Les téléviseurs concernés sont notamment ceux de Samsung, Panasonic, Hitachi et Sony, mais tous ceux qui utilisent le système de sécurité SSLv3 seront coupé du monde de Netflix. À lire aussi Netflix explose les attentes avec 13 millions d'abonnés supplémentaires "C'est très brutal, mais ils ont raison", reconnaît Axel Legay. "Netflix a l'obligation de vous fournir un service sécurisé. Si on apprend demain que vos données ont été volées parce que moi, pirate, j'ai exploité le fait que Netflix ne mette pas à jour son protocole SSL, ce serait pire que de se mettre à dos certains utilisateurs", illustre l'expert en cybersécurité. La firme américaine respecte donc les différentes réglementations de sécurité qui régisse les plateformes en Europe comme le RGPD et le DSA. Sans quoi, elle s'expose à de lourdes sanctions. "Ils se protègent, mais ils protègent également les utilisateurs, je les comprends", avoue le professeur de l'UCLouvain.