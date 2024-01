Netflix explose les attentes avec 13 millions d'abonnés supplémentaires

Netflix démarre 2024 en grande pompe après avoir gagné plus de 13 millions d'abonnés supplémentaires durant le dernier trimestre 2023, soit nettement plus que prévu. Il s'agit de sa meilleure performance trimestrielle depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le vétéran du streaming comptabilise désormais 260,28 millions d'abonnés en tout. Cette forte croissance est en partie due à la politique de restriction du partage des comptes.

La plateforme américaine a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pendant la saison des fêtes (+12,5% en un an), d'après son communiqué de résultats publié mardi. Et elle a de grandes ambitions pour le trimestre en cours, pariant sur une croissance de 13%, soit plus de 9 milliards de dollars de revenus, et près de 2 milliards de bénéfice net.

Les deux patrons, Ted Sarandos et Greg Peters, se sont aussi félicités d'avoir lancé la formule d'abonnement moins chère avec publicité, censée générer "des profits sur le long terme".