"Notre fille de 17 ans est partie vivre chez son petit ami": que peuvent faire les parents ?

Isabelle et son mari se retrouvent face à une situation difficile. La belle-fille d'Isabelle a 17 ans et a un petit copain, chez qui elle a décidé de vivre. La jeune fille ne veut plus revenir au domicile familial. Cela provoque le désespoir des parents, qui ne savent plus quoi faire. Isabelle nous a contactés via le bouton-orange "Alertez-nous" afin de connaître les issues qui s'offrent à elle et à son mari.

Rappel de la loi

L'âge de la majorité est de 18 ans à Belgique. Jusqu'à cet âge-là, les parents sont responsables et possèdent l'autorité parentale. Ce n'est que lorsqu'il atteint la majorité que votre enfant est responsable civilement et pénalement de lui-même. Mais avant ses 18 ans, il a tout de même droit à une certaine autonomie, comme ouvrir un compte bancaire, par exemple. Ou encore, signer un contrat de travail, décider de prendre la pilule s'il s'agit d'une jeune fille.