"Nous vivons un Liège 2": Philippe n'en peut plus des travaux qui "paralysent" une partie de La Louvière

Philippe, commerçant à Haine-Saint-Pierre (La Louvière), fait part de son "désarroi" via le bouton orange Alertez-nous. Un chantier d’envergure a débuté le 31 juillet dans la rue de La Déportation où il exerce sa profession. Ces travaux qui vont encore durer un certain temps (en savoir plus) impactent selon lui son commerce et le quotidien de nombreux automobilistes venant de Binche pour se rendre à La Louvière.

Un labyrinthe dont il est très compliqué de sortir

"Mes collègues et moi sommes en plein désarroi, dans ce zoning très fréquenté de La Louvière. Pour les parents d’élèves à la sortie des écoles et les services d’urgence c’est également très compliqué, car on a réussi à mettre des déviations dans les déviations. Cela crée un véritable labyrinthe dans La Louvière et ses entités dont il est très compliqué de sortir", estime Philippe.

"Les travaux devraient se terminer le 15 octobre, mais nous avons déjà eu un avant-goût du possible retard pour la fin des travaux. On nous a déjà laissé entendre qu’on fermerait le zoning durant deux jours, ce qui empêcherait de faire rentrer notre clientèle. C’est assez énorme. C’est un véritable manque d’organisation. On ne tient pas suffisamment compte de nous. Toutes ces déviations tuent le trafic. Pour moi, les pertes financières sont de l’ordre de 50%. J’ai besoin de voitures pour faire tourner mon activité. Dans le zoning, il y a deux garages, un marchand de pièces automobiles,... Il y a pas mal d’activités, mais les gens fuient cet endroit car une fois qu’on y entre, on n’en sort plus."