Patricia très déçue par une formation en ligne qui lui a coûté plus de 250 euros: "Je n'ai pas appris grand-chose que je ne savais déjà"

Patricia (nom d’emprunt pour garantir l’anonymat) relate son expérience frustrante avec une formation à distance qui ne répondait pas pleinement à ses attentes. Un témoignage qui rappelle l’importance de bien s’informer avant de s’engager.

"J’ai envie de mettre les gens en garde et de leur conseiller de bien réfléchir à deux fois avant d’investir dans ce genre de cours", confie Patricia, 26 ans, habitante de Tilff, via le bouton orange Alertez-nous. La jeune femme, qui travaille actuellement en tant que commerciale dans une entreprise de cybersécurité, souhaitait suivre une formation qui lui permettrait de travailler dans la communication ou le marketing. Mais le cursus qu’elle a choisi n’a manifestement pas été à la hauteur de ses attentes. Patricia séduite lors des portes ouvertes de l’école Il y a un an, Patricia s’est inscrite à un cours en communication proposé par le Centre de Formation à Distance de Bruxelles. "Le site internet du Centre semble tout ce qu’il y a de plus sérieux à première vue, avec un très grand nombre de formations possibles, à distance ou non. Les descriptifs sont alléchants et tout donne envie de s’inscrire", explique-t-elle.



Sur le site internet du Centre, on trouve une offre pléthorique de cours, des plus classiques aux plus pointus, voire ésotériques : comptabilité, anglais, plomberie, mais aussi "magnétiseur", "mind mapping", "guérison alternative", etc.

Patricia a été confortée dans son choix en se rendant aux portes ouvertes de l'école : "Il y avait pas mal de monde, je me suis dit ‘s’il y a autant de gens, c’est que ça a l’air sérieux’. On a pu répondre à mes questions et j’ai même pu feuilleter le cours. Ça me semblait assez complet." Un fonctionnement en théorie bien rôdé La formation à distance suivie par Patricia coûte 329 euros en temps normal — elle a bénéficié d’un tarif réduit de 263 euros lors de la journée portes ouvertes. L’étudiant reçoit un syllabus, peut étudier à son rythme et dispose de cinq ans pour passer l’examen. En principe, un accompagnement du professeur s’étale sur une durée d’un an. "On rend une vingtaine d’exercices, qui doivent être corrigés par un professeur, avec une note et des remarques pour s’améliorer. Une fois que tous les exercices sont rentrés, on peut s’inscrire à l’examen", explique-t-elle. Patricia déplore un suivi pédagogique défaillant lors de sa formation à distance Patricia est rapidement déçue par la qualité du suivi : "La correction de mes exercices était très, très lente", estime-t-elle. Les réponses à ses questions tardent, et parfois n’arrivent pas du tout, raconte la jeune femme.