À seulement 21 ans, Pino est le champion du monde pizzaiolo en titre: "Je savais que cela ne m’était pas impossible"   

Déjà élu meilleur pizzaiolo de Belgique l'année dernière, Pino Russo a remporté les titres de champion du monde de la pizza ronde et roi de la pizza romaine.

Le succès de Pino Russo, qui l'a conduit à remporter les titres de champion du monde de la pizza ronde et roi de la pizza romaine, est attribué en grande partie à son père, Antonio, qui l'a également accompagné au concours pour la deuxième fois. Antonio a lui-même décroché une troisième place dans une autre catégorie. "Mon père participe à ce concours depuis longtemps. Il a commencé à me pousser à le faire l'année dernière. Quand j'ai vu le podium de la dernière édition, je savais que j'avais aussi les capacités d'y arriver", explique le jeune homme.

Pino Russo est originaire de La Louvière, où il travaille pour son père, au sein de la pizzeria familiale. Mais depuis le mois de février, le jeune homme âgé d’à peine 21 ans n’est plus un simple pizzaiolo : il est le meilleur du monde. En effet, il a participé aux championnats du monde de la pizza en Italie. Il y a décroché deux titres : le prix de champion du monde de la pizza ronde, mais aussi roi de la pizza romaine, grâce à ses très bons résultats dans d’autres catégories : ronde, en pelle et en teglia. "C’est la récompense d’un travail acharné", déclare fièrement le pizzaiolo. "Le plus important pour moi, c’est que c’est la consécration de mon boulot. Ce n’est pas qu’un prix qui fait beau en vitrine", indique Pino. Le jeune homme avait déjà été sacré meilleur de Belgique l’an dernier.

Bien que Pino soit originaire de La Louvière, il a vécu en Italie avant de revenir en Belgique en 2014. Depuis son plus jeune âge, il a été aux fourneaux de l'établissement familial : "À dix ans, j'étais déjà dans les cuisines. J'ai toujours connu ça. Quand j'ai terminé ma rhéto, j'ai décidé de travailler avec mes parents", indique le champion du monde.

Pour atteindre ce succès, père et fils ot dû fermer le restaurant pendant une semaine afin de se consacrer pleinement à la préparation du concours.

Des recettes travaillées

Pino Russo a brillamment réussi son exploit grâce à une version revisitée de la pizza Marinara. "C'est une pizza à base d'ail, de tomate et d'origan. J'ai conservé ces ingrédients tout en valorisant la recette : j'ai cuit la tomate à basse température, créé une crème d'ail, et ajouté des olives et des anchois", explique le jeune homme. En préparation pour le concours, Pino a suivi des cours de cuisine et s'est formé à Rome, en Italie. "Je veux introduire le monde de la cuisine dans la pizza, la rendre plus élaborée".