Fin du permis à vie: faudra-t-il bientôt revalider son aptitude à conduire tous les 15 ans?

En Belgique, le permis de conduire doit être renouvelé tous les 10 ans. Ce renouvellement est en réalité une démarche purement administrative et aucun examen médical ou de conduite n'est requis pour conserver son permis. Une proposition de loi européenne prévoit d'uniformiser une visite médicale obligatoire tous les 15 ans.

Le texte a été adopté de justesse en décembre 2023 en première lecture par la commission européenne des Transports et du Tourisme, et sera débattu ce mardi au Parlement européen.

Les seniors sont principalement dans le viseur de ce projet. Mais selon Benoit Godart, porte-parole de Vias, on se trompe de cible... "On ne voit pas que les seniors qui constituent un danger au volant", atteste-il. "Ils sont d'ailleurs plus en danger qu'ils ne sont dangereux. Ils provoquent moins de blessures graves que les jeunes conducteurs."

Et ailleurs en Europe?

En Italie et au Portugal, les automobilistes doivent passer une visite médicale dès 50 ans.