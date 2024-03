Votre banque peut-elle vous réclamer des frais lorsque vous retirez de l'argent dans un distributeur?

Notre alerteur, Milan, a la même question pour deux cas différents: le retrait d'argent liquide et le dépôt d'argent.

Avec une carte de débit , nous avons le droit à 24 retraits gratuits par an dans l'ensemble de la zone euro et quelle que soit la banque.

Cette règle est le résultat d'un accord du gouvernement avec le secteur financier et est en application depuis quelques mois.

Cependant, Febelfin (la Fédération du secteur financier) souligne qu'il reste possible que l'opérateur du distributeur, et non pas la banque, facture des frais supplémentaires. Selon Febelfin, ça ne se produit pas en Belgique, mais plutôt à l'étranger.