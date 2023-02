La Belgique a été le principal fournisseur d'énergie de ses voisins l'an dernier

(Belga) La Belgique a été un maillon essentiel de l'approvisionnement en énergie de ses deux grands voisins, la France et l'Allemagne, l'année dernière. Grâce aux livraisons de notre pays, les lumières sont restées allumées à Paris et il y avait du chauffage dans les maisons et les entreprises allemandes, écrit De Tijd mercredi.

Les chiffres relatifs aux échanges transfrontaliers d'électricité montrent que la Belgique était le plus grand exportateur net d'électricité vers la France. Ce pays a dû recourir massivement aux importations en raison des problèmes rencontrés par ses centrales nucléaires et de la baisse de production des centrales hydroélectriques. Les exportations nettes de la Belgique vers la France en 2022 ont été presque quatre fois plus élevées que l'année précédente. L'Allemagne a dû s'appuyer sur les importations de gaz naturel via notre pays. Les producteurs de gaz, la Norvège et la Russie, ont été les principaux fournisseurs directs. Mais la Belgique se classe au troisième rang en matière d'approvisionnement selon les statistiques officielles allemandes, juste devant les Pays-Bas. La Belgique est devenue le premier pays de transit avec des volumes jusqu'à 13 fois plus élevés qu'en 2021. (Belga)