Qui pour diriger le MR? Il faudra un second tour pour départager les deux candidats qui ont récolté le plus de voix

Le sénateur Georges-Louis Bouchez est sorti premier des cinq candidats à la présidence du MR, avec 44,59% des votes valables, devant le ministre Denis Ducarme (25,12%) qu'il devra affronter dans un second tour, a annoncé mardi le Mouvement réformateur.

Ce second tour sera organisé de la même manière que le premier. Les bulletins de vote seront envoyés par voie postale le 18 novembre. Le dépouillement aura lieu le vendredi 29 novembre après-midi au siège du MR.

Quant aux trois autres candidats, Christine Defraigne a glané 14,01% des votes valables, Philippe Goffin 11,22% et Clémentine Barzin 5,05%.

C'est une nouvelle élection, tout est possible

Nos reporters Frédéric Delfosse et Steve Damman étaient présents au siège du MR. Ils ont pu interroger Denis Ducarme à l'issue du dépouillage. "Cette élection était présentée par bon nombre d'observateurs comme pliée, qu'il n'y aurait pas de second tour. Je vois que le militant, le mandataire du Mouvement réformateur en a décidé autrement. Il nous indique qu'il y aura un second tour. Il nous pousse dans nos retranchements. Il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Il provoque un second tour afin, je pense, de voir encore davantage de débat par rapport à l'avenir de notre mouvement politique", a réagi le candidat.

Denis Ducarme a également indiqué que le second tour était "une nouvelle élection" et que "tout est possible". "Il est clair que de mon côté, je ne demanderai à aucun de mes amis, ils me l'ont proposé, d'appeler au vote, de donner des consignes de vote. C'est le militant du MR qui doit choisir. Ce sont, en particulier dans un mouvement libéral tel que le nôtre, des femmes libres et des hommes libres qui n'apprécient pas de se faire dicter leur choix. On l'a vu, sinon il n'y aurait pas de second tour", a-t-il ajouté.

C'est assez colossal, 45% face à quatre autres candidats au premier tour

Notre journaliste Bernard Lobet a pu interroger Georges-Louis Bouchez, arrivé en tête des sondages avec 44%. "Je suis face à un ministre en place, à une ancienne présidente du Sénat, face à des gens bien installés. Et là on voit que la volonté des militants a été de porter le changement, la modernité. Moi je suis extrêmement heureux. Je crois que c'est assez colossal, 45% face à quatre autres candidats au premier tour. C'est une confiance solide, et je compte m'appuyer sur cette confiance solide pour convaincre encore plus largement au second tour", a réagi le candidat.

Malgré son score, le libéral montois ne considère pas le second tour comme plié. "Parce que rationnellement, vous pouvez vous dire qu'il y a quand même des chances qu'on se positionne comme ça. Mais le rationnel c'est une chose, après vous savez que l'élection peut aussi comporter des surprises", s'est-il exprimé.