Une pilule contraceptive de Mithra approuvée pour la première fois en Asie

La pilule contraceptive Alyssa de Mithra a été approuvée par les autorités sanitaires à Taïwan et Hong Kong, annonce mercredi le groupe pharmaceutique liégeois spécialisé dans la santé féminine. Il s'agit du premier feu vert obtenu en Asie.

Déjà commercialisée dans le monde entier, notamment dans des marchés majeurs tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie et plusieurs pays européens, Alyssa, également appelée Estelle, est la toute première pilule contraceptive orale à associer l'œstrogène natif et sélectif estetrol (E4) avec la drospirénone (DRSP). Elle offre une efficacité, une sécurité et une tolérance élevées, ainsi qu'un excellent contrôle du cycle, affirment Mithra et son partenaire asiatique Lotus. C'est cette dernière société qui commercialisera exclusivement le produit sous le nom Alyssa à Taïwan et à Hong Kong sur un marché des contraceptifs estimé à 25 millions de dollars américains et doté d'une croissance annuelle moyenne de 11% sur les trois dernières années. Le lancement commercial de la pilule contraceptive est prévu au premier trimestre 2023 à Taïwan, suivi de Hong Kong plus tard dans l'année.