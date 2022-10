"C'est une énorme augmentation": les pneus vous coûteront plus chers cette année, voici pourquoi

Dans le contexte économique que nous vivons actuellement, nous allons devoir payer nos pneus plus chers cet hiver. Une hausse des prix de 15 à 20% par rapport à ceux de l'hiver dernier.

Malgré la météo très printanière de cette semaine, il faudra bientôt penser à chausser votre voiture de pneus hivers. Problème? Le prix est en très forte augmentation. On estime que les pneus seront 15 à 20% plus chers cet hiver. "On était environ à 85 euros et on est aujourd'hui autour des 100 euros", note Fabrice Bruandet, Directeur marketing chez QTeam. Cela pour un pneu, un montant qu'il faut multiplier par quatre. Vous devrez donc débourser 80 euros de plus cette année pour changer vos quatre pneus. "C'est une énorme augmentation, les gens n'étaient pas prêts à une augmentation pareille. Nous non plus d'ailleurs", pointe de son côté Didier Codron de chez Monsieur Pneu.

En cause? "Les manufacturiers ont dû répercuter le coût de la crise générale. Les matières pemières sont plus chères, certaines usines ont dû fermer complètement. On a des difficultés d'approvisionnement cette année", poursuit Didier Codron. Le pétrole, par exemple, a fortement augmenté. Une matière qui compose à plus 80% un pneu. Le prix de l'énergie également. Et enfin, il y a aussi eu la crise des containers avec des prix qui ont explosé durant le Covid. Des frets maritimes étaient bloqués entre la Chine et les Etats-Unis.

Avec la guerre en Ukraine, on s'attend à une nouvelle hausse de 6 à 7% dans les prochaines semaines. A cela s'ajoute l'indexation des salaires en janvier prochain.