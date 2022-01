A partir de vendredi, la Belgique en code rouge selon le nouveau baromètre corona: qu'est-ce que cela va impliquer?

Un nouvel outil règlera une partie de notre quotidien dès le 28 janvier. Il s'agit du très attendu Baromètre Corona. Il comprend 3 couleurs: le jaune, l'orange et le rouge. On sait désormais à quel moment on passerait d'un niveau à l'autre, et ce que cela impliquera.

A partir de vendredi prochain, un nouvel outil régira notre quotidien : le baromètre corona, mis au point par le Codeco ce 21 janvier. Celui-ci comprend trois couleurs: le jaune, l'orange et le rouge. Mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer? A quel moment passerions-nous d'une couleur à l'autre ? Explications avec notre journaliste Nicolas Lowyck, invité sur le plateau du RTL INFO 13h.

CODE JAUNE : SITUATION SOUS CONTRÔLE

Pour déterminer dans quel code couleur se trouve la Belgique, le Comité de concertation va se concentrer sur deux chiffres : les admissions quotidiennes à l'hôpital et les patients en soins intensifs. "On serait donc par exemple dans le jaune s'il y a moins de 65 hospitalisations covid par jour, et moins de 300 lits occupés par des patients covid en soins intensifs", détaille notre journaliste. Le code jaune se traduit donc par une situation qui est sous contrôle.

CODE ORANGE / PRESSION ACCRUE

Par contre, si on passe à la fourchette de 65 à 149 hospitalisations quotidiennes et de 300 à 500 lit aux soins intensifs, on est alors dans le code orange qui se traduit par une pression accrue sur les systèmes de soins de santé.

CODE ROUGE : RISQUE DE SURCHARGE

Le code rouge, lui, représente un risque de surcharge du système de soins de santé avec 150 admissions quotidiennes, et plus de 500 lits occupés en soins intensifs.

Un baromètre qui n'est pas automatique : qu'est-ce que cela signifie?

Lors du Comité de concertation, les ministres ont bien précisé et mis l'accent sur le fait que le baromètre n'est pas automatique. Autrement dit, peu importe ces chiffres, c'est toujours le Comité de concertation qui prendra la décision finale. En ce moment par exemple, il y a 354 patients aux soins intensifs, c'est un chiffre orange. Mais du côté des admissions quotidiennes, on est à 271, un chiffre rouge.

A partir de vendredi prochain, LA BELGIQUE EN CODE ROUGE

Le Codeco a donc décidé de commencer par le code rouge à partir de vendredi prochain (28 janvier). Mais à l'inverse, il pourrait décider de passer rapidement au jaune même si les admissions sont nombreuses. Ce baromètre est très flexible : les chiffres paliers pourraient évoluer avec le temps, et on pourrait même voir émerger un code vert d'ici les prochaines semaines.

Une nouvelle évaluation de ces critères est prévue le 7 février prochain lors d'un nouveau Comité de concertation.

