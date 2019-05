Avis du Conseil de déontologie journalistique relatif à un article de RTL INFO

Le CDJ a constaté que RTL Info n’avait pas respecté la vérité dans le lancement d’un reportage consacré à un voyage de la FGTB Liège à Cuba, et dans le titre de l’article en ligne qui en relayait la teneur.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 15 mai 2019 que le lancement d’un reportage de RTL Info consacré à un voyage de la FGTB Liège-Huy-Waremme à Cuba jetait le doute sur les explications fournies par le syndicat, en suggérant, sans l’affirmer clairement, qu’une autre version – officieuse – existait. Il a également noté que le titre de l’article en ligne qui relayait la teneur de ce même reportage avait présenté comme avérée une information qui ne l’était pas en affirmant qu’un nouveau voyage de la FGTB à Cuba faisait polémique.

Le CDJ a rappelé que si un lancement et un titre, par nature synthétiques, ne peuvent rendre compte de toutes les nuances d’un reportage ou d’un article, ils constituent néanmoins des éléments d’information à part entière et doivent à ce titre respecter la déontologie. Le Conseil n’a pas retenu les griefs émis par le plaignant à l’encontre du reportage et de l’article.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.