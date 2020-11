Confinement en Belgique: débordés, les services de tri postal tombent parfois sur des colis insolites

La fermeture des magasins non-essentiels est en train de doper le commerce en ligne, qui plus est à l'approche des fêtes. Les facteurs, les livreurs et les points-relais sont débordés. En ce moment, on estime qu'ils traitent, en Belgique, pas moins de 500.000 colis par jour.

Nos journalistes ont débuté leur reportage chez Francis, libraire à Namur. Dans son arrière boutique, il n'y a plus aucun espace de libre. Depuis le début du confinement, Francis accumule les colis. Il vient d’ailleurs tout juste d’en recevoir une nouvelle fournée. "J'ai reçu plus ou moins 150 colis. Là maintenant j'en ai scanné 54. Mais il faut se dire que par jour il y a environ 300 colis qui rentrent et qui sortent de la libraire", confie Francis.

Aujourd’hui, le point-relais de Francis lui rapporte environ 1.000 € par mois. C’est plus que la vente de ses propres journaux. Et son chiffre risque d’encore augmenter. "On n'est même pas encore au moins de décembre et mes étagères sont déjà pleines. J'ai dû racheter des étagères pour mettre à côté et je pense que je vais encore en acheter une ou deux, parce que je pense qu'au mois de décembre il va encore y avoir beaucoup de colis", explique Francis.

C'est énorme et au niveau Bpost, on va cette semaine dépasser le demi million de colis par jour

Dans un hangar de triage de Charleroi, les caisses se suivent sans interruption, 100.000 colis y sont triés chaque jour. La machine de tri qui fonctionne habituellement la nuit vient d'être mise en route, pour ne jamais s'arrêter. "On vient d'anticiper la période de fin d'année de 3 semaines. Avec l'effet confinement, beaucoup de nos clients ont commencé à commander en ligne. C'est énorme et au niveau Bpost, on va cette semaine dépasser le demi million de colis par jour", explique Cédric Ceullet, le responsable de ce centre de tri.

Pour tenir la cadence, Bpost vient d'engager 2.500 personnes supplémentaires. Jamais Flora Racanelli, chef de projet chez Bpost n'a connu une telle intensité : "On a remarqué qu'au moment où les mesures ont été lancées pour le reconfinement, dès le lundi on a vu une augmentation du nombre de paquets de plus ou moins 150 %. On passait de 60.000 à 95.000 colis par jour".

Des sacs de ciment, du carrelage, des échelles... on prend tout et on est parfois surpris

Près de 80 % des produits proviennent d'Amazon. Avec le confinement, on trouve vraiment de tout y compris... du papier toilette. "Il y a trop de monde qui commande du papier sur internet, vu qu'on en trouve plus dans les magasins", confie un employé. "On a eu une voiture sans permis en pièces détachées, rapporte également Cédric Ceullet. On a amené ça chez le client qui a pu la monter dans son garage. Des sacs de ciment, du carrelage, des échelles, on prend tout et on est parfois surpris de ce qu'on peut recevoir".

Le marathon ne fait que commencer. Avec le black friday et les fêtes de fin d'année, le personnel s'attend à un pic record de livraison à la fin du mois. Pour tenir le coup, un sourire ou un merci leur suffira, disent-ils.

