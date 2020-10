Yvon Englert jouera un rôle de conseil scientifique et de représentation du gouvernement.

Le gouvernement wallon a désigné, jeudi, l'ancien recteur de l'ULB, Yvon Englert, Délégué général 'covid-19'. Face à l'ampleur de la pandémie, l'exécutif régional a en effet décidé de créer une cellule dédiée à la lutte contre le virus. Invité sur Bel RTL ce vendredi, Yvon Englert est revenu sur cette nomination. "Il faut la comprendre comme la volonté de se renforcer dans les compétences wallonnes dans la lutte contre l'épidémie actuelle et non pas comme une volonté de cavalier seul", a-t-il indiqué.

Lors du dernier comité de concertation, Alexander De Croo avait appelé le pays à l'unité, insistant sur l'importance de l'harmonisation des mesures. En nommant son propre délégué général, la Wallonie ne va-t-elle pas à l'encontre des directives? Le message envers la population ne risque-t-il pas d'être brouillé? "On fera tout ce qu'il faut pour que ça ne soit pas le cas. C'est une conversation assez longue avec Pedro Facon (le commissaire Covid-19 du gouvernement ndlr) avant d'accepter la proposition. Nous sommes sur la même lignes de collaboration étroite. Les réformes de l'Etat ont donné des compétences importantes à la Wallonie et je pense qu'il y avait un besoin de se renforcer étant donné la gravité de la situation", a affirmé Yvon Englert.

Médecin spécialiste, détenteur d'un doctorat de l'Université Libre de Bruxelles et d'un MBA en Executive Health de l'École des Hautes Études en Santé Publique de Rennes, Professeur d'université, Yvon Englert a été successivement Chef de service à l'hôpital Érasme, directeur du Laboratoire de recherches en reproduction humaine, doyen de la faculté de médecine puis Recteur de l'ULB. Il a également présidé le conseil d'administration du FNRS. Avec la cellule qu'il dirigera, Yvon Englert jouera un rôle de conseil scientifique et de représentation du gouvernement. Il sera notamment chargé d'assurer et de renforcer le suivi quotidien de l'épidémie, de formuler des propositions quant aux mesures à adopter pour enrayer la propagation du virus, de favoriser une communication claire et transparente vis-à-vis des citoyens concernant les mesures de protection à appliquer, et ce en collaboration avec les équipes des cabinets concernés, de l'AViQ et des services administratifs wallons, précise le gouvernement.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : Les nouvelles mesures sur la table du comité de concertation

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : Les chiffres du jour