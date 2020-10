Les chefs des gouvernements du pays se sont réunis ce vendredi dès 13H pour un nouveau Comité de concertation. La Belgique procède à un nouveau tour de vis dans la lutte contre le coronavirus et passe à un "confinement plus sévère", comme l'a indiqué le Premier ministre.

Lors d'une déclaration après l'annonce des mesures, Elio Di Rupo a indiqué qu'il s'agissait d'un "confinement sans isolement". "Comme l'a dit le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est un confinement sans isolement. Aujourd'hui, et je me permets d'insister auprès de nos concitoyens, on doit tous respecter les mesures qui ont été prises. Et prenez contact avec celles et ceux que vous aimez par téléphone et par email. Ne perdez pas le contact mais ne prenez pas de contact physique. En ce faisant, nous restons solidaires", a déclaré le ministre-président de la Wallonie.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: voici les nouvelles mesures