Facture d'énergie: "Attention au choc tarifaire après la fin du tarif social élargi" rappelle Test Achats

Augmentation des prix du gaz et de l'électricité, crise en Ukraine qui pourrait aggraver la situation: tous les Belges ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, avec des conséquences concrètes pour une bonne partie d'entre eux. Ce mercredi 23 février, RTL info se mobilise pour répondre à vos questions liées à vos factures d'énergie. Réponses d'experts, mais aussi analyse et témoignages, se succéderont tout au long de la journée. De 8h à 14h, vous pourrez joindre des experts de Test Achats au 0800 23 530.





> DÉCOUVREZ NOTRE DIRECT

"Après le tarif social, on pourra subir une hausse de prix importante"

Beaucoup de questions sur la tarif social nous parviennent également : Ai-je droit au tarif social ? Comment cela fonctionne ? "La bonne nouvelle, c'est que le tarif social se fait automatiquement sur la facture, il n'y a aucune démarche à entreprendre pour les personnes qui en bénéficient. Le tarif social élargi est d'application jusqu'au 30 juin 2022 et donc le point d'attention à surveiller c'est, soit la mesure est prolongée en fonction de la situation à ce moment, soit elle ne l'est pas et là il faudra faire attention au choc tarifaire : si on repasse dans un contrat classique, on pourra subir une hausse de prix importante, et là, il sera important de prendre le temps, de comparer, et de choisir le contrat d'énergie le moins cher et qui correspond le mieux à son profil de consommation."