La guerre en Ukraine les inquiète, mais seuls 5% des Belges sont prêts à accueillir des réfugiés

Dans notre sondage du mois de mars (voir détails ci-dessous), plusieurs questions d'actualités ont été posées aux citoyens. Premier constat: l’inquiétude s'installe au niveau de la situation en Ukraine. Il y a cette crainte que cette guerre débouche sur une occupation complète de l’Ukraine (62%). Les autres conséquences possibles divisent davantage les Belges : que cette guerre se généralise au reste de l’Europe (53%), que cela débouche sur une guerre mondiale (46%) ou une guerre nucléaire (45%).

> Grand baromètre: la majorité des Belges a baissé son chauffage

> Grand baromètre: le PTB signe un record en Wallonie

> Grand Baromètre: à qui "profite" l'actualité chargée de ces derniers mois?

Sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, la réponse qui revient le plus souvent, c’est qu’elles sont insuffisantes : 46% des sondés le pensent. 3 Belges sur 10 estiment que les sanctions à l’égard de la Russie sont appropriées, 9% qu’elles sont trop dures.

Une majorité de Belges estime que c’est une bonne chose d’avoir envoyé des armes pour aider les Ukrainiens, seuls un tiers de personnes interrogées estime que c’est une mauvaise décision. En majorité, le Belge ne veut pas envoyer nos militaires en Ukraine (57%) et juge que notre armée ne parviendrait pas à défendre nos pays en cas d’attaque (71%).

Faut-il imposer le service militaire ? Les Belges sont divisés sur la question (46% pour, 40% contre), les Wallons sont ceux qui défendent le plus ce retour de l’obligation de service.

Les réfugiés ukrainiens ? Les deux tiers des Belges souhaitent qu’on accorde la protection temporaire aux réfugiés ukrainiens (65%). Mais peu de citoyens sont prêts à les recevoir chez eux (5%), souvent parce qu’ils estiment ne pas avoir de place ou pas les moyens de le faire.

Il s'agit d'un sondage RTLINFO/IPSOS/LESOIR datant du mois de mars 2022. 2614 répondants (598 à Bruxelles, 1009 en Wallonie et 1007 en Flandre), échantillon représentatif parmi les belges de 18 ans et plus. Enquête menée du 15 AU 22 mars 2022. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Flandre, 3,1% en Wallonie ; 4% à Bruxelles.