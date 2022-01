Le prix du diesel va-t-il bientôt atteindre les 2€ par litre? Voici les facteurs qui entrent en jeu

Est-ce que ce prix jamais atteint pourrait encore augmenter ? À quoi faut-il s'attendre dans les semaines et mois à venir ? Explications avec Olivier Neyrinck, le porte-parole de la fédération des négociants en combustibles et carburants.

Le prix du diesel à la pompe a atteint un nouveau record ce samedi, au-delà d'1,8 euro le litre, annonce le SPF Economie. Le prix maximum du diesel B7 a atteint pour la première fois 1,8170 euro le litre (+0,027 euro) alors que le diesel B10 s'établit, lui, à 1,7920 euro le litre (+0,024 euro). Face à cette situation, plusieurs questions se posent.

Le prix du diesel peut-il encore augmenter? "Les prévisions sont assez floues pour l'instant mais effectivement la tendance est plutôt à la hausse", nous explique Olivier Neyrinck, le porte-parole de la fédération des négociants en combustibles et carburants. Le baril de Brent de la mer du Nord flirte actuellement avec les 90 dollars.

Vers le cliquet inversé ?

"Il est évident que si on arrive à 100 ou 110 dollars le baril, le prix du diesel et celui de l'essence vont frôler les 2€ du litre. Ce n'est pas impossible. Par contre, si on a des bonnes nouvelles pour la crise ukrainienne, là ça peut redescendre très rapidement", éclaire le porte-parole.

Le gouvernement peut-il intervenir pour protéger les consommateurs de cette hausse des prix ? "Cette semaine, le gouvernement s'est réuni pour essayer de trouver des solutions pour les carburants. On parlait d'instaurer le cliquet négatif dès le moment où l'essence et de diesel arrivaient à 1,75€ du litre. On ne voit toujours rien venir. Je pense qu'il y a urgence en la matière car tout le monde a besoin de son véhicule pour aller travailler. L'Etat engrangeant énormément de rentrées financières avec ces prix élevés au niveau de la TVA, je pense qu'il serait juste que l'Etat fasse l'application du cliquet négatif le plus rapidement possible", souligne Olivier Neyrinck.

Le "cliquet négatif" est couramment appelé "cliquet inversé". C'est un mécanisme qui permet de réduire la part de taxes dans le litre de diesel et de l'essence, quand le prix de ces carburants atteint un certain seuil. Il est défini par le gouvernement. Ce cliquet inversé, c'est une décision politique, pour limiter l'impact de la hausse du pétrole, sur le pouvoir d'achat des citoyens. Comme sur un litre à la pompe, il y a environ 55% de taxes, on peut rogner sur ces taxes pour faire un peu baisser le coût d'un plein.