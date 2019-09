GP de F1 d'Italie: Leclerc sur sa lancée en essais libres

Vainqueur la semaine dernière en Belgique de son tout premier Grand Prix de F1, Charles Leclerc a profité de cet élan pour dominer vendredi les deux premières séances d'essais libres du GP d'Italie à Monza, sur les terres de son écurie Ferrari.

D'aucuns voient le Monégasque, libéré d'un "poids sur ses épaules", doubler la mise dès ce week-end, sur un circuit qui, comme celui de Spa-Francorchamps, valorise la vitesse en ligne droite des monoplaces rouges, qui bénéficient qui plus est d'un nouveau moteur supposément plus performant encore.

Un succès serait d'autant plus le bienvenu que la Scuderia n'en a plus connu depuis celui de l'Espagnol Fernando Alonso en... 2010 !

Les chronos, pour l'heure du moins, donnent aux tifosi des raisons d'espérer. Déjà le plus rapide de la séance du matin, en 1 min 27 sec 905/1000 sur une piste en train de sécher après de fortes pluies, Leclerc a porté son meilleur temps à 1 min 20 sec 978/1000 dans l'après-midi, sur piste sèche cette fois.

Il ne devance toutefois que de 68/1000 le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton, confortable leader du classement des pilotes avec 65 points d'avance sur son équipier finlandais Valtteri Bottas, 87 sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 99 sur l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et 111 sur lui.

- "Un beau combat" -

"C'est agréable d'être le plus rapide mais je ne pense pas que ce tableau soit réaliste", tempère le jeune prodige de Ferrari. Il s'attend en effet à ce que "les Mercedes soient très fortes (en qualifications samedi) car elles ont signé leurs meilleurs temps (vendredi) dans des conditions plus difficiles, sur le mouillé."

"Notre rythme de course est bon et nous sommes potentiellement un peu plus proches de Ferrari sur un tour" qu'à Spa, où la première ligne était 100% rouge, estime pour sa part Hamilton. "J'ai l'impression que nous allons nous livrer un beau combat."

Vettel, lui, a signé le 3e chrono à 201/1000 de son équipier, devant Bottas à 369/1000 et les Red Bull de Verstappen et du Thaïlandais Alexander Albon à 372 et 611/1000 respectivement.

Cette première journée conserve toutefois son lot d'interrogations, les qualifications, à 15h00 (13h00 GMT), devant se courir par temps sec et sous des températures plus élevées de 4 ou 5 degrés.

Les pénalités attendues pour Verstappen, le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et le Britannique Lando Norris (McLaren) pour les changements de leurs moteurs au-delà du quota autorisé par saison ont par ailleurs été confirmées par les commissaires de course. Tous trois s'élanceront en fond de grille dimanche.

- "Racing for Anthoine" -

La journée de vendredi était aussi celle des premiers tours de roues en Formule 2 depuis l'accident qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert samedi en Belgique.

Un moment chargé d'émotion pour les 17 pilotes engagés qui, comme leurs homologues de F1 et de F3, courent avec sur leurs monoplaces des autocollants "Racing for Anthoine".

"Je pense pouvoir parler pour tout le monde en disant que le sentiment était assez étrange en arrivant sur le paddock jeudi", raconte Callum Ilott, auteur de sa première pole position dans la catégorie.

"C'est à la fois très spécial et très difficile", confie le Britannique, dont l'équipier américain Juan Manuel Correa a été gravement blessé aux jambes dans le crash. "Parvenir à transformer l'énergie négative du week-end dernier en quelque chose de positif est à la fois incroyable et émouvant."

"Nous faisons ça pour Anthoine, Juan et leurs familles", a-t-il conclu, appuyé en cela par celui qui partagera avec lui la première ligne samedi à 16h45, le Chinois Guan Yu Zhou, qui côtoyait Hubert au sein de la filière de jeunes pilotes de Renault.