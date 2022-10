Un important incendie dans un bâtiment à Anderlecht fait 2 blessés

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, vendredi matin, pour un important incendie dans un squat, rue du compas à Anderlecht. Cinq personnes ont été sauvées des flammes par les pompiers. Cinq personnes blessées ont été soignées sur place par les secours et trois autres ont été évacuées vers l'hôpital, selon les pompiers.

"Nous avons reçu un appel vers 06h45, pour un feu qui faisait rage dans un bâtiment de la rue du Compas à Anderlecht. À leur arrivée sur place, les pompiers se sont trouvés face à un incendie pleinement développé au 1er étage ainsi qu'au 2e étage de ce bâtiment, qui était à l'abandon et squatté. Un plan d'intervention médical a été déclenché", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Les pompiers ont réalisé cinq sauvetages, pour deux personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment et pour trois personnes qui se trouvaient sur le toit. Le premier bilan fait état de cinq personnes blessées et qui ont été soignées sur place au poste médical avancé et de trois autres personnes blessées qui, elles, ont dû être transférées à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé", a ajouté Walter Derieuw. L'incendie est éteint et l'origine du sinistre reste encore à déterminer.