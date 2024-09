70 km en moins de 22 heures: l'énorme défi d'une Belge qui tente de battre le record traversée du lac Léman à la nage

La coach sportive belge Marieke Blomme a commencé ce lundi matin à 07h00 sa tentative de traversée à la nage du lac Léman, un défi de plus de 70 kilomètres qu'elle espère accomplir en moins de 22 heures. Cette tentative vise à battre le record actuel de 22 heures et 42 minutes et à soutenir l'ASBL Si belle mobilité, qui facilite la pratique des sports d'hiver pour les personnes handicapées. La traversée, initialement prévue dimanche, a été reportée en raison de conditions météorologiques défavorables.