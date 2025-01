À Falisol, à l’ASBL Le Triangle et à l’hôtel Van der Valk de Charleroi, les réveillons de la Saint-Sylvestre ont pris des formes variées, entre moments chaleureux en famille, soutien aux plus démunis et fêtes conviviales pour briser la solitude. Ces célébrations témoignent de l’importance du partage en cette période festive.