Capri Sun demande le retour des pailles en plastique. La firme au petit jus a lancé une pétition pour leur retour et espère 1 million de signatures afin de pouvoir porter l'affaire auprès de la Commission européenne. Selon eux, ces pailles ne sont pas fonctionnelles et le fait qu'il faille les séparer du jus dans la phase de recyclage n'aide pas non plus.