Carambolage à Montignies-sur-Sambre: un bus TEC emboutit plusieurs véhicules sur la route de la Basse-Sambre

Partager: Un accident s'est produit sur la route de la Basse-Sambre (RN90) à Montignies-sur-Sambre vers 16h30. Selon les premières observations, un bus TEC a embouti plusieurs véhicules qui se dirigeaient vers le ring de Charleroi (R9). Ces véhicules étaient à l'arrêt en raison de ralentissements habituels à cet endroit. Le conducteur a peut-être été ébloui et ne semble pas les avoir vus. 4 voitures et le bus sont accidentés. On dénombre deux blessés légers. L'accident génère d'importants problèmes de circulation au niveau de la Basse-Sambre, de Charleroi et de Gilly, d'autant plus que, à la suite d'une action des agriculteurs, des tracteurs bloquent certains ronds-points à Couillet.