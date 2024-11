Avec ses 1 749 magasins et ses plus de 100 000 employés à travers le monde, Décathlon est devenu le troisième acteur mondial de l’équipement sportif, juste derrière Nike et Adidas. L’enseigne française, propriété de la famille Mulliez, ambitionne aujourd’hui de devenir numéro un mondial en s’appuyant sur une stratégie bien rodée : offrir un excellent rapport qualité-prix, avec des tarifs jusqu’à 30 % inférieurs à ceux de ses concurrents.