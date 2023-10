Ça fait 6 mois que Sophie recherche un nouveau logement. Elle dénonce des conditions de moins en moins humaines, et surtout, des prix de plus en plus élevés. Un scénario qui touche toute la Belgique. Justement, le secteur de l'immobilier tire la sonnette d'alarme et interpelle les ministres. Pour le secteur, le pays est déjà dans une crise du logement sans précédent. Que faire pour y remédier? Explications.