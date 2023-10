Spectaculaire accident à Trazegnies: une camionnette s'encastre sur un semi-remorque, deux chiens décèdent

Ce matin aux alentours de 7h30, un accident spectaculaire s'est produit sur la R3 à Trazegnies, à hauteur du parking de Trazegnies. À l'origine, un semi-remorque constate que ses freins ont un problème et le conducteur a alors tenté de s'arrêter sur le côté. Arrive ensuite une camionnette au loin : selon les premières informations, la conductrice a cru, au loin que le camion circulait simplement trop lentement. Au moment où celle-ci voulait dépasser le semi-remorque, une voiture arrive sur la gauche pour la doubler elle-même et l'oblige donc à retarder son propre dépassement. Elle se rend compte alors trop tard que le semi-remorque est quasiment à l'arrêt et fonce dedans. Malheureusement, les deux chiens à bord du véhicule sont décédés. La conductrice est seulement blessée. Les pompiers de Marcinelle, une ambulance et un SMUR étaient sur place. La circulation a été interrompue pour l'instant.