"Il y a la circonstance aggravante": on connaît les chefs d'inculpation retenus pour l'auteur du double homicide à Marchienne-au-Pont

Un double homicide est survenu ce dimanche en fin d'après-midi à Marchienne-au-Pont, en province de Hainaut. Un jeune de 22 ans a tué à coups de couteau sa mère et son frère, et a tenté de s'en prendre à son père. Ce dernier a d'ailleurs été blessé. Il avait été interpellé ce lundi soir à Bruxelles alors qu'il comptait prendre un train pour rejoindre la France et placé sous mandat d'arrêt. On connaît maintenant les chefs d'inculpation retenus et les peines qu'il pourrait encourir, comme nous l'explique Amelie Di Vincenzo, substitut du Procureur du Roi à Charleroi : "L'inculpé l'a été du chef d'homicide à l'égard de son frère, de parricide à l'égard de sa maman et de tentative de parricide à l'égard de son papa".