Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi matin ?

On note maintenant 15 minutes sur la E40 Liège-Bruxelles depuis Heverlee. 10 minutes en venant de Namur depuis Hoeilaart avec toujours 10 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx. Sur le ring, on notera 10 minutes de files entre Haut-Ittre et Hal en direction de Grand-Bigard. 15 minutes à ralentir un peu plus loin entre Expo et Machelen vers Zaventem et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Très peu de files en venant de Waterloo vers Zaventem. Juste quelques coups de frein entre Waterloo et Argenteuil.