"J'ai été fortement blessé": le bourgmestre d'Ath ne digère pas le retrait de la Ducasse du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l'UNESCO

Point fort de la Ducasse d'Ath, le combat entre David et le géant Goliath a de nouveau été remporté samedi après-midi par le petit berger, un signe bienfaiteur pour les Athois. Les festivités se poursuivent dimanche par la sortie en ville du cortège. On attendait de découvrir le nouvel aspect du "Sauvage", un des figurants devenu le "Diable", un sujet à polémique qui a fait perdre à la manifestation son inscription par l'Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. "J'ai vraiment été fortement blessé, et les Athois aussi de la manière dont on a été exclus. On peut partager le fait de refaire ou pas une demande, mais tant que je suis bourgmestre, on n'en fera pas. (Malgré le nouvel aspect du "Sauvage") Nous n'avons pas perdu. Je pense que l'Unesco a fait une erreur. Nous avons un magnifique folklore, un magnifique cortège, je pense qu'elle a manqué quelque chose", a déclaré le bourgmestre d'Ath, Bruno Lefebvre, à notre micro.