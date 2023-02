C'est via le bouton orange Alertez-Nous que Céline nous a contactés. Alors qu'elle rentrait chez elle à trottinette, une voiture est passée près d'elle et l'a renversé sur la route. Chutant sur plusieurs mètres, le conducteur ne s'est pas arrêté. Heureusement pour Céline, une voiture qui roulait un peu plus loin derrière, s'est mise sur le côté pour aider la jeune fille.