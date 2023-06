De nombreux professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme via le bouton orange Alertez-nous: les troubles du comportement alimentaire sont en hausse, et touchent principalement les adolescents, de plus en plus jeunes. Les conséquences peuvent être graves. Logan, 19 ans, se bat contre l'anorexie depuis 2 ans. Le 11 mai 2022 marquera sa vie à tout jamais. Témoignage.