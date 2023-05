Dans le panier du consommateur, en un an, un produit a particulièrement augmenté : la sauce. +50% pour la mayonnaise et +55% pour le Ketchup ! L’inflation, la guerre en Ukraine, le sucre, les tomates, le coût du transport… Les raisons sont nombreuses et touchent durement tout le secteur. Aujourd’hui, mettre de la sauce sur sa viande ou sur ses frites n’est pas encore du luxe, mais on s’en rapproche.