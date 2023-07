Une reconstitution de l'agression qui a coûté la vie à l'inspecteur de police Thomas Monjoie le 10 novembre dernier a lieu ce mardi soir à Schaerbeek. C'est ce que rapporte La Capitale. La nouvelle est par ailleurs confirmée par le parquet fédéral. Les rues d'Aarschot et Liedts ont été fermées depuis 19h30 et les arrêts de tram Thomas et Liedts n'ont pas été desservis.