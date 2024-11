La deuxième saison de "Flagrants Délits" sur RTL tvi met en lumière les héros méconnus de la sécurité alimentaire et environnementale. Parmi eux, l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) joue un rôle central pour garantir la qualité des produits consommés et la santé publique. Aline Van den Broeck, porte-parole de l’agence, nous dévoile les dessous de ces contrôles rigoureux et l'importance de leur mission.