Demandes en baisse, coûts toujours élevés de l'énergie et de certaines matières premières, incertitudes géopolitiques: les temps sont durs pour l'industrie de l'ameublement. Les magasins traditionnels sont délaissés par les consommateurs. A l'inverse, de plus en plus de personnes recherchent des meubles à petit prix : soit d'occasion soit neufs. Mais où les trouver ? Comment faire de bonnes affaires ?