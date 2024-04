Outre les ralentissements sur le ring intérieur : +6 min entre Haut-Ittre et Halle +15 min entre Expo et Machelen et +20 min entre Wezembeek-Oppem et Tervuren, On note l'apparition des premières files sur l'E411 : +5 min entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et 3 minutes dans la zone de chantier débutant à Daussoulx Sur le ring extérieur entre Waterloo et Argenteuil : +3 min. Seulement 80 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier ce qui est donc assez peu.