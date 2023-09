L’Ozempic, un médicament pour rendre mince sur ordonnance? Ce que l'on sait sur ce produit et ses effets secondaires

Dans le cadre d'une étude menée en partie dans des hôpitaux belge, le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk teste ses injections amaigrissantes sur des enfants de 6 à 12 ans, après des résultats positifs sur des adolescents et des adultes, rapportaient samedi L'Echo et De Tijd. Ozempic, produit phare de Novo Nordisk, est à l'origine un médicament contre le diabète, mais il est surtout connu pour son effet coupe-faim. Les personnes qui s'en injectent chaque semaine peuvent perdre jusqu'à 15% de leur poids, selon une étude SELECT réalisée en l'espace de quatre ans, et qui a fait appel à 17.000 personnes. Depuis l'été, une étude est menée pour déterminer si le semaglutide, l'ingrédient actif d'Ozempic, peut être utilisé chez les mineurs. Pour les personnes obèses, Novo Nordisk a développé une variante à Ozempic - Wegovy - mais elle n'est pas encore sur le marché en Belgique. Le médicament est également étudié chez les enfants. Le programme de recherche Step Young est en cours dans des hôpitaux universitair